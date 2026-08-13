من حيلة الثور إلى قبضة العدالة.. الإطاحة بقاتلين بعد محاولتهما إخفاء الجريمة

وذكرت المحكمة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "حاول الجانيان التمويه على جريمتهما وإبعاد الشبهات عنهما، من خلال إيهام جهات التحقيق بأن وفاة المجنى عليه نجمت عن نطح ثور له، بل أقدما على تلطيخ قرني بالدم في محاولة لإلصاق الجريمة بالحيوان وإخفاء حقيقة ما حدث".وتابعت، ان "التحقيقات الدقيقة التي أجراها ضباط تحقيق مديرية مكافحة إجرام كشفت زيف هذه الرواية، وتمكنت من تفكيك خيوط الجريمة وإثبات تورط المدانين فيها، وصولاً إلى إلقاء القبض عليهما وإحالتهما إلى القضاء".