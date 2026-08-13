لا انسحاب للجيش.. الدفاع توضح طبيعة الإجراءات العسكرية بين طوزخورماتو وكركوك

وأكد في بيان أن ما شهدته المنطقة هو مجرد عمليات إعادة انتشار وتبديل ومناورة للقطعات العسكرية، إضافة إلى تعزيز بعض المواقع بقطعات إضافية وفقاً للخطط والإجراءات العسكرية المعتمدة.وشدد، على عدم وجود أي انسحاب من المواقع العسكرية.