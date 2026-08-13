العراق والسعودية يبحثان أمن الحدود والتنسيق الأمني والاستخباري

بحث والسعودية، اليوم الخميس، أمن الحدود الدولية والتنسيق الأمني والاستخباري، وأكدا أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين البلدين.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في بيان، إنه "بناءً على توجيهات رئيس القائد العام للقوات المسلحة علي فالح ، زار وفد أمني رفيع المستوى برئاسة الفريق أول الركن مدير للقوات المسلحة، ضم رئيس جهاز المخابرات الوطنية العراقية ، ورئيس الفريق الركن زيد حوشي ، وقائد الدفاع الجوي الفريق الركن مهند الأسدي، "، مبينا أن "هذه الزيارة تأتي بعد زيارة وفد سعودي إلى يوم الجمعة الماضي".

وكشف أن "الوفد التقى الأمير ، في مكتبه بالرياض، بحضور رئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، ورئيس الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وقائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن حمد السلمان، ومستشار وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات هشام بن سيف".

ولفت الى أنه "جرى خلال اللقاء بحث مجمل العلاقات والتعاون العراقي السعودي في المجال العسكري والدفاعي، إضافة إلى بحث أمن الحدود الدولية، والتنسيق الأمني والاستخباري، وبحث التطورات الإقليمية، والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين البلدين الشقيقين بما يخدم مصالحهما المشتركة ويحقق أمن المنطقة واستقرارها".

من جانبه، أكد وزير الدفاع السعودي، وفق البيان، أن "المملكة ستقف دوماً مع العراق لدعم أمنه واستقراره وتنميته وازدهاره لما فيه مصلحة العراق وشعبه الشقيق".

الى ذلك، أشاد مدير العام للقوات المسلحة بالعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، وجدد موقف العراق الثابت بعدم تهديد دول الجوار أو السماح باستخدام أراضيه ضد أي دولة مجاورة.

وأشار إلى رفض العراق لأي اختراق لسيادته طالما أنه يحترم سيادة جيرانه، مؤكدا حرص العراق كل الحرص على أمن المنطقة وطموحه إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك وتوطيد العلاقات الثنائية.