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العراق والسعودية يبحثان أمن الحدود والتنسيق الأمني والاستخباري
أمن
2026-08-13 | 15:31
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
180 شوهد
بحث
العراق
والسعودية، اليوم الخميس، أمن الحدود الدولية والتنسيق الأمني والاستخباري، وأكدا أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين البلدين.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة
صباح النعمان
في بيان، إنه "بناءً على توجيهات رئيس
مجلس الوزراء
القائد العام للقوات المسلحة علي فالح
الزيدي
، زار وفد أمني رفيع المستوى برئاسة الفريق أول الركن
عبد الأمير الشمري
مدير
مكتب القائد العام
للقوات المسلحة، ضم رئيس جهاز المخابرات الوطنية العراقية
حميد الشطري
، ورئيس
جهاز مكافحة الإرهاب
الفريق الركن زيد حوشي
الموسوي
، وقائد الدفاع الجوي الفريق الركن مهند الأسدي،
المملكة العربية السعودية
"، مبينا أن "هذه الزيارة تأتي بعد زيارة وفد سعودي إلى
العراق
يوم الجمعة الماضي".
وكشف أن "الوفد التقى الأمير
خالد بن
سلمان بن عبد العزيز
وزير الدفاع
، في مكتبه بالرياض، بحضور رئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، ورئيس
هيئة الأركان العامة
الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وقائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن حمد السلمان، ومستشار وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات هشام بن
عبد العزيز بن
سيف".
ولفت
النعمان
الى أنه "جرى خلال اللقاء بحث مجمل العلاقات والتعاون العراقي السعودي في المجال العسكري والدفاعي، إضافة إلى بحث أمن الحدود الدولية، والتنسيق الأمني والاستخباري، وبحث التطورات الإقليمية، والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين البلدين الشقيقين بما يخدم مصالحهما المشتركة ويحقق أمن المنطقة واستقرارها".
من جانبه، أكد وزير الدفاع السعودي، وفق البيان، أن "المملكة ستقف دوماً مع العراق لدعم أمنه واستقراره وتنميته وازدهاره لما فيه مصلحة العراق وشعبه الشقيق".
الى ذلك، أشاد مدير
مكتب القائد
العام للقوات المسلحة بالعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، وجدد موقف العراق الثابت بعدم تهديد دول الجوار أو السماح باستخدام أراضيه ضد أي دولة مجاورة.
وأشار إلى رفض العراق لأي اختراق لسيادته طالما أنه يحترم سيادة جيرانه، مؤكدا حرص العراق كل الحرص على أمن المنطقة وطموحه إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك وتوطيد العلاقات الثنائية.
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المملكة العربية السعودية
جهاز المخابرات الوطني
سلمان بن عبد العزيز
هيئة الأركان العامة
جهاز مكافحة الإرهاب
عبد الأمير الشمري
مكتب القائد العام
الأركان العامة
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