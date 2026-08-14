استدراج وخطف امرأة للابتزاز.. شرطة ميسان تفك لغز الجريمة وتطيح بالمتهم

وقال قائد شرطة اللواء الركن نعمان ، في بيان ورد لـ ، إنه عقب ورود شكوى من ذوي الضحية، وجّه الإجرام – شعبة إجرام الخطف، بتشكيل فريق عمل فوري للتحقيق في القضية، بإشراف مباشر منه.وأضاف أن الجهود الميدانية وسرعة الانتقال إلى موقع الحادث، إلى جانب الجهود الفنية لقسم التقنيات والمعلوماتية في ميسان، أسفرت عن تحديد مكان وجود المتهم، حيث تمت مداهمته والإطاحة به.وأشار إلى أن المتهم دُوّنت أقواله واعترف بارتكاب الجريمة، فيما اتُخذت الإجراءات القانونية بحقه وأوقف وفق أحكام المادة 421 من قانون العقوبات العراقي، تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص.وأكد قائد شرطة ميسان أن قيادة الشرطة مستمرة في ملاحقة كل من يحاول المساس بأمن المواطنين واستقرار العائلات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.