درونات بلا موافقات.. القبض على متهمين بحوزتهما 15 طائرة تصوير في بغداد

وقالت القيادة في بيان إن عملية القبض نفذتها مفارز قسم شرطة ودوريات النجدة وفوج طوارئ السابع، خلال ممارسة أمنية ضمن قاطع المسؤولية.وأضافت أن القوات الأمنية أوقفت المتهمين أثناء استقلالهما دراجة نارية مخصصة للتوصيل، وبعد تفتيشها عُثر بداخلها على طائرات الدرون.وأشارت إلى إيداع المتهمين التوقيف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.