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شرطة ديالى تنفي محاولة اغتيال محامٍ في المنصورية: مشاجرة واعتداء
أمن
2026-08-14 | 16:56
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
129 شوهد
نفت
قيادة شرطة محافظة ديالى
، اليوم الجمعة، الأنباء المتداولة بشأن محاولة اغتيال أحد المحامين في قضاء
المنصورية
، مؤكدة أن الحادث ناجم عن مشاجرة واعتداء بين عدد من الأشخاص.
وقالت القيادة في بيان إن الحادث أسفر عن إصابة أحد المواطنين، وهو محامٍ، فيما باشرت
الأجهزة الأمنية
التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية وفق أحكام المادة 413 من قانون العقوبات.
وأضافت أن فريقاً أمنياً مشتركاً شُكّل بإشراف قائد شرطة
ديالى
اللواء الركن الحقوقي
محمد كاظم عطية
للتحري عن أطراف المشاجرة، وتمكن من إلقاء القبض على أحد المتهمين، بينما تتواصل الإجراءات للقبض على بقية المتورطين وفق الأوامر القضائية.
وأوضحت القيادة أن الحادث وقع على خلفية خلافات تتعلق بعمل أبراج الإنترنت في منطقة منصورية الجبل، مؤكدة أنه لا يتعلق بمحاولة اغتيال.
ودعت شرطة ديالى، إلى عدم تداول المعلومات غير الدقيقة واعتماد المصادر الرسمية، حفاظاً على الاستقرار الأمني وطمأنينة المواطنين.
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