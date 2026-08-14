شرطة ديالى تنفي محاولة اغتيال محامٍ في المنصورية: مشاجرة واعتداء

وقالت القيادة في بيان إن الحادث أسفر عن إصابة أحد المواطنين، وهو محامٍ، فيما باشرت التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية وفق أحكام المادة 413 من قانون العقوبات.وأضافت أن فريقاً أمنياً مشتركاً شُكّل بإشراف قائد شرطة اللواء الركن الحقوقي للتحري عن أطراف المشاجرة، وتمكن من إلقاء القبض على أحد المتهمين، بينما تتواصل الإجراءات للقبض على بقية المتورطين وفق الأوامر القضائية.وأوضحت القيادة أن الحادث وقع على خلفية خلافات تتعلق بعمل أبراج الإنترنت في منطقة منصورية الجبل، مؤكدة أنه لا يتعلق بمحاولة اغتيال.ودعت شرطة ديالى، إلى عدم تداول المعلومات غير الدقيقة واعتماد المصادر الرسمية، حفاظاً على الاستقرار الأمني وطمأنينة المواطنين.