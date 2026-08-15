القبض على إرهابيين اثنين في ديالى

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "العملية جاءت وفق توجيهات مدير الاستخبارات العسكرية الرامية إلى تكثيف الجهد الاستخباري وملاحقة المطلوبين ضمن قاطع مسؤولية فرقة المغاوير الثالثة والعشرين".وأشارت إلى أن "المتهمين صدرت بحقهما مذكرات قبض سابقة وفق أحكام المادة (1/4) من ، مبينةً أنه جرى تسليمهما إلى الجهات المختصة أصوليًا لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما".