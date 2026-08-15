من عمق المياه الإقليمية.. قوة عراقية تضبط 90 كغم من الحشيشة وتطيح بشبكة دولية

وقال المتحدث باسم عباس في بيان ورد لـ ، انه "لأول مرة ومن عمق المياه الإقليمية العراقية، وباشراف ، وجّه أبطال لشؤون بالاشتراك مع مديرية الاستخبارات العسكرية وقيادة ، ضربة أمنية لشبكات تهريب المخدرات، أسفرت عن الإطاحة بشبكة دولية مكونة من (3) متهمين، بينهم أجنبي الجنسية، وضبط (90) كغم من مادة الحشيشة المخدرة، فضلاً عن ضبط زورقين استخدما في عملية التهريب".وأضافت ان "المفارز انطلقت من قاعدة البحرية، في مهمة استغرقت (16) ساعة ذهاباً وإياباً، وصولاً إلى الهدف المحدد، بعد عمليات مراقبة ورصد دقيقة استمرت عدة أيام في المياه الإقليمية العراقية المحاذية لإحدى دول الجوار"، موضحة ان "أبطال لا يتوقفون عند حدود اليابسة، وأن أعماق المياه الإقليمية العراقية ليست ملاذاً آمناً للمهربين".