اللجنة العليا للاتفاق الأمني بين العراق وإيران تعقد اجتماعاً رفيعاً في أربيل

وترأس الوفد الأمني الرفيع في الاجتماع، فيما ترأس وزير داخلية وفد الإقليم.وناقشت اللجنة، تفاصيل وبنود الاتفاق الأمني المشترك بين وإيران، فيما يتعلق بتأمين الحدود ومنع التسلل والتهريب، والحفاظ على الأمن والاستقرار في عموم العراق، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لمستشار .وبحثت اللجنة أيضاً، ما تم تنفيذه من بنود الاتفاق وشددت على ضرورة استمرار التواصل والتنسيق المشترك بين وحكومة إقليم ، حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، فيما يتعلق بالاتفاق الأمني وبما يخدم مصلحة وسيادة العراق.وكان مستشار الأمن القومي قاسم العبودي، قد وصل صباح اليوم السبت إلى على رأس وفد أمني رفيع، لمتابعة بنود الاتفاق الأمني المشترك بين جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية.