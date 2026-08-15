اللواء الركن هادي الكناني يباشر مهامه قائدا لعمليات بغداد

ـ امني



باشر اللواء الركن هادي الكناني، اليوم السبت مهامه قائدا لعمليات





وذكرت مصادر انه تمت مباشرة اللواء الكناني بعد صدور الأمر الرسمي بتسنمه مهامه الجديدة، إذ باشر أعماله في ومتابعة الملفات الأمنية ضمن قاطع المسؤولية.