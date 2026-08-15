الشرطة الاتحادية: جاهزية قتالية عالية وانضباط ميداني لتعزيز أمن بغداد

وذكر بيان لقيادة ، أن "الجولة شملت مقر اللواء العشرين، ومقر ، فضلاً عن الفوج الثاني التابع للواء التاسع عشر في قضاء الحسينية".وأضاف البيان أن "قائد اطلع خلال الزيارة على إيجازات قدمها آمرو التشكيلات بشأن طبيعة الانتشار الأمني وآليات العمل والتنسيق مع مختلف ضمن قواطع المسؤولية، بما يسهم في فرض سيادة القانون وحماية المواطنين والممتلكات".وأكد "أهمية الدور الذي تضطلع به الاتحادية في تعزيز الأمن والاستقرار، مشدداً على ضرورة الحفاظ على أعلى درجات الانضباط واليقظة والحذر، والاستعداد للتعامل مع أي محاولات من شأنها التأثير في السلم المجتمعي".كما وجّه "بالاهتمام بالمتطلبات الإدارية والتنظيمية والفنية واللوجستية، بما يضمن إدامة الجاهزية القتالية والمعنوية للمقاتلين، مشيداً في الوقت ذاته بالدور الإنساني والخدمي للقطعات في إسناد المؤسسات الحكومية وتقديم الدعم للأهالي".وتأتي الجولة، بحسب البيان، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لعمل التشكيلات ورفع كفاءة الأداء، بما يضمن تعزيز إجراءات تأمين العاصمة وحماية المواطنين والممتلكات.