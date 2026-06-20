بريقٌ يعجز عنه الشباب.. الذهب يُؤجّر لليلة واحدة وأحلام الزواج تتبخر!

يتحوّل بريق الذهب إلى حلمٍ بعيد المنال يُؤجّر لليلة واحدة، ليرهن الشباب المقبلين على الزواج بين غلاء الأسعار وعادات المجتمع.التفاصيل في هذا التقرير من .