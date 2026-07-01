البنزين "المحسن" شحيح في محطات وقود الانبار.. فيديو

طلب متزايد من أصحاب المركبات على الوقود عالي الاوكتان بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

يفتقدُ أصحاب المركبات في إلى البنزين المحسن مع استمرار شحه في محطات الوقود وسط تحذيرات من تداعيات الاعتماد على البنزين العادي. وقال مسؤولون محليون لمراسل إن المحافظة تحتاج إلى كميات إضافية من الوقود لتلبية الطلب المتزايد، مطالبين بإعادة حصة البنزين المحسن كما كانت سابقا.. المزيد في التقرير اعلاه.