إذا كان عمرك فوق الـ60... هذا المعدن قد يحمي عضلاتك!

كبار السن انتبهوا.. نقص هذا العنصر قد يضعف عضلاتكم!دراسة جديدة تكشف مفاجأة عن المغنيسيوم!الأشخاص الذين تناولوا كميات أكبر من المغنيسيوم.. كانوا أقل عرضة للإصابة بضمور العضلات بنسبة وصلت إلى 53%، كما ارتبط بانخفاض مؤشرات الالتهاب في الجسم ودعم عمل العضلات والأعصاب.قد يساعد المغنيسيوم أيضًا في تحسين النوم وتقليل التشنجات، لكن... لا تتناولوا المكملات من دون استشارة الطبيب!أفضل طريقة؟ الحصول عليه من الطعام مع ممارسة الرياضة