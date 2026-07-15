إغلاق مول تجاري ومطعم في بغداد

وذكرت القيادة في بيان، أن الحملة جاءت بتوجيه مباشر من ، ونُفذت من قبل اللجان المشتركة التابعة للقيادة بالاشتراك مع مفارز من ، حيث شملت واجبات التفتيش والتدقيق المولات والمطاعم والنوادي الليلية ومخازن بيع المشروبات الكحولية.وأوضحت القيادة أن الحملة أسفرت عن إغلاق عدد من المرافق غير المجازة والمخالفة للشروط والضوابط السياحية، تضمنت مولاً تجارياً واحداً، وست قاعات ونوادٍ ليلية، بالإضافة إلى مطعم واحد ومخزن لبيع المشروبات الكحولية، وذلك ضمن مناطق متفرقة في جانبي .