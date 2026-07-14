كتائب حزب الله: قوى المقاومة ستشارك فوراً حال اندلعت الحرب مجدداً ضد إيران

وقال العساف في تدوينة له، إن الجماعات المنضوية ضمن قوى المقاومة تتابع التطورات الإقليمية، معلناً تأييده لتحركات جماعة الحوثيين في ، وموجهاً انتقادات لدول خليجية بشأن مواقفها من الأحداث في المنطقة.وأضاف أن "قمع أتباع أهل البيت في ممالك " لن يمر دون حساب.ودعا إلى استمرار ملاحقة الفساد في ، مع التأكيد على ضرورة أن تشمل الإجراءات جميع المؤسسات الحكومية دون استثناء وألا تتحول إلى وسيلة لتصفية الحسابات السياسية.