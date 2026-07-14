شاب يقتل اخته بسبب مشاكل عائلية في بغداد

وقال المصدر لـ ، ان "شابا اقدم اليوم على قتل اخته باطلاق النار من سلاح ناري داخل منزلهما ضمن منطقة في جانب من بسبب مشاكل عائلية".وأضاف ان "قوة امنية طوقت المكان وتمكنت من اعتقال القاتل في الحال".