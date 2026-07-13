محاولة انتحار في بغداد بسبب تأخر إنجاز معاملة

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "الشخص أقدم على سكب مادة البنزين على جسده في منطقة - ، إلا أن المواطنين ومنتسبي حماية منشآت الدائرة تمكنوا من إنقاذه".وتابع أن "الشخص سُلم إلى دوريات النجدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكداً عدم تسجيل أي إصابات".