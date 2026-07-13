وفد امني برئاسة يار الله يصل الى قيادة القوة البحرية ضمن قاطع عمليات البصرة

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن ، وصل اليوم الاثنين الموافق 13 تموز 2026، يرافقه وفد عسكري رفيع المستوى، إلى قيادة القوة البحرية ضمن قاطع عمليات ".واضاف ان "الزيارة تهدف لمتابعة آخر المستجدات والوقوف على جاهزية القطعات في حماية المياه الإقليمية".