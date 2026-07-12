المحمداوي يصدر توجيهات عاجلة خاصة بزيارة الاربعين

وقالت في بيان ورد لـ ، ان "نائب ورئيس للزيارات المليونية الفريق أول الركن يواصل عقد المؤتمرات التخصصية مع الجهات المعنية، إذ ترأس اليوم الأحد مؤتمراً موسعاً في مقر القيادة، بحضور رئيس هيئة المنافذ الحدودية والقيادات والمديرين في ، كما ضمّ المؤتمر عبر الدائرة المغلقة قادة الشرطة في محافظات( بابل، والنجف الأشرف، والديوانية، والمثنى، وذي قار، وواسط، ومدينة المقدسة)"، مبينا انه "جرى خلال المؤتمر بحث تطبيق الخطط الخاصة بعمل هيئة المنافذ الحدودية وتنظيمها، والاستعدادات الخاصة بها لاستقبال الزائرين، فضلاً عن مناقشة خطة محور تشكيلات وزارة الداخلية لإنجاح ذكرى زيارة أربعينية سبط النبوة الإمام الحسين (عليه السلام)".وتابع "تم استعراض آخر الاستعدادات الأمنية والخدمية، ومناقشة آليات التنسيق العالي بين مختلف القطعات الأمنية والجهات الخدمية الساندة ،لتوفير أقصى درجات الحماية والانسيابية لجموع الزائرين الوافدين من داخل وخارجه، بالإضافة إلى بحث مبدأ المناورة والمطاولة للقطعات الأمنية".ووجّه نائب قائد "بجملة من التوصيات المهمة، من بينها ضرورة تنظيم ساحات الإركاب المخصصة لنقل الزائرين لضمان تفادي الزخم والازدحامات"، مؤكداً "على تفعيل دور مفارز المرور والدفاع المدني في المحاور كافة، فضلاً عن تعزيز دوريات النجدة لتقديم الدعم الفوري وتأمين الطرق والمفاصل الحيوية طيلة أيام الزيارة ، والتركيز على مسير الزائرين خاصة في الأوقات الليلية".وشدد "على الأهمية الكبيرة والمحورية لزيارة الأربعين باعتبارها حدثاً مليونياً عالمياً يجسد قيم التلاحم والعطاء"، مؤكداً على "ضرورة تضافر الجهود الأمنية والخدمية كافة لإظهار هذه المناسبة بالشكل الحضاري والمشرف الذي يليق بمكانتها العظيمة في نفوس ، وبعمقها الإنساني والرسالي أمام العالم أجمع".