قوة أمنية تعتقل طلال الزوبعي وحملات بحث عن مطلوبين بتهم فساد

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "قوة من جهاز مكافحة الارهاب بالاشتراك مع تعتقل النائب السابق ضمن منطقة اثناء مداهمة منزله".

واضاف المصدر أن "مكافحة الارهاب والنزاهة تنفذان حملات بحث واعتقال بحق مطلوبين بتهم فساد خارج ".