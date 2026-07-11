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قوة أمنية تعتقل طلال الزوبعي وحملات بحث عن مطلوبين بتهم فساد
أمن
2026-07-11 | 18:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,501 شوهد
أفاد مصدر أمني، بقيام قوة أمنية باعتقال النائب السابق
طلال الزوبعي
في
بغداد
، فيما اشار الى وجود حملات بحث عن مطلوبين بتهم فساد.
وقال المصدر في حديث لـ
السومرية نيوز
، إن "قوة من جهاز مكافحة الارهاب بالاشتراك مع
هيئة النزاهة
تعتقل النائب السابق
طلال الزوبعي
ضمن منطقة
الحارثية
اثناء مداهمة منزله".
واضاف المصدر أن "مكافحة الارهاب والنزاهة تنفذان حملات بحث واعتقال بحق مطلوبين بتهم فساد خارج
المنطقة الخضراء
".
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