سرق 825 مليون دينار وهرب قبل عامين.. الإطاحة بمتهم أكبر عملية سرقة بكركوك

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "بإشراف ميداني مباشر من قبل قائد شرطة ، لواء الشرطة الحقوقي (فتاح الخفاجي)، ووفاءً بالعهد في استعادة الحقوق وإنفاذ القانون، تمكن فريق العمل في إجرام من إلقاء القبض على متهم بأكبر عملية سرقة شهدتها المحافظة في عام 2024".وأضافت ان "القضية تعود إلى عام 2024، حينما أقدم المتهم على سرقة مبلغ مالي قدره (825) مليون دينار عراقي من صاحب شركة صيرفة في محافظة كركوك".وأكدت انه "منذ لحظة وقوع الحادثة، استخدم المتهم أساليب معقدة في التمويه والتخفي، متنقلاً بين المحافظات العراقية بشكل مستمر، محاولاً الإفلات من قبضة العدالة"، مشيرة الى ان "جهود قسم مكافحة إجرام كركوك لم تتوقف عند حدود المحافظة، حيث تم تشكيل فريق عمل تخصصي بمتابعة فنية وميدانية دقيقة استمرت لشهور".وأكدت انه "بعد تحديد مكان تواجد المتهم بدقة في ، انطلقت قوة من أبطال المكافحة إلى العاصمة وتم التنسيق مع والاجهزة الامنية الاستخبارية، وبكمين محكم ومداهمة اتسمت بالاحترافية العالية، تمكنوا من اعتقال المتهم الذي كان يظن أنه بعيد عن يد القانون"، لافتة الى انه "تم تدوين أقواله واعترافاته صراحةً بالجريمة المنسوبة إليه، وعُرِض على القضاء لإكمال الإجراءات القانونية بحقه وفق مادة الاتهام، لينال جزاءه العادل".