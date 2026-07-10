صياد عراقي لـ السومرية: غياب الدوريات يفتح المجال لتجاوزات كويتية بالمياه الاقليمية

وقال الصياد الذي طلب الكشف عن اسمه، لـ ، إن " العراقية لا تنفذ دوريات منتظمة في البحر، إذ يقتصر انتشارها على نقاط السيطرة عند مداخل الموانئ وبعض الطرق، بدلاً من تسيير زوارق لمراقبة ".وأضاف أن "البحرية تمتلك زوارق متطورة تعتمد على تقنيات حديثة، في حين أن وجود قوة بحرية عراقية فاعلة داخل المياه سيمنع أي تجاوزات".وأشار إلى أن "الخلل الرئيس يتمثل في عدم وجود قوة بحرية عراقية منتشرة بشكل مستمر في البحر، الأمر الذي يترك فراغاً تستغله الزوارق الكويتية".