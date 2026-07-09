اعتقال شخص بتهمة "الإرهاب" في الرمادي

أفاد مصدر محلي، باعتقال شخص بتهمة "الإرهاب" في بمحافظة .

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "قوة أمنية نفذت عملية، قبل قليل، ".

وأضاف المصدر أن "العملية اسفرت عن اعتقال شخص مطلوب وفق المادة 4 إرهاب".