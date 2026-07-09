هجوم بطائرة مسيّرة يستهدف معسكراً للمعارضة الكردية الإيرانية شمال شرق أربيل

وبحسب المصادر الأمنية، فقد سُمع دوي انفجار ناجم عن ضربة جوية شنتها طائرة مسيّرة (لم تحدد هويتها على الفور) استهدفت موقعاً عسكرياً تابعاً لفصائل كردية إيرانية معارضة تتخذ من المناطق الجبلية الوعرة شمال شرق مقراً لها.تعد هذه المنطقة مسرحاً متكرراً لعمليات أمنية وغارات تستهدف فصائل المعارضة المتمركزة في .وحتى لحظة إعداد هذا الخبر، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، كما لم يصدر بيان رسمي من حكومة أو السلطات العراقية الاتحادية حول طبيعة الأهداف أو الجهة التي تقف خلف العملية.