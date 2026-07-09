الاطاحة بتاجر مخدرات منتحل صفة "إعلامي حربي"

وأفاد بيان للمديرية بأن مفارز ، واستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية مستمرة، تمكنت من إلقاء القبض على تاجر مخدرات دولي ينتحل صفة "إعلامي حربي" لتسهيل تحركاته وتمرير أنشطته غير القانونية.وأوضح البيان أن المتهم كان يستغل هذه الصفة لتسهيل نقل مادة "الكريستال" المخدرة بين المحافظات وصولاً إلى العاصمة لغرض توزيعها على تجار فرعيين، مشيراً إلى ضبط كميات من المواد المخدرة وهويات مزورة بحوزته كان يستخدمها لتضليل .وفي ، نفذت مفارز الجهاز واجبًا نوعياً بعد استحصال الموافقات القضائية، أسفر عن إلقاء القبض على متهم بالاتجار بالمخدرات وبحوزته ما يزيد على 111 ألف حبة من نوع " "، فضلاً عن ضبط سلاح ناري كان في حوزته.وعلى صعيد متصل، تمكنت مفارز الجهاز في من تنفيذ عمليتين منفصلتين، الأولى أسفرت عن ضبط متهم بحوزته كميات من مادة الكريستال، في حين نجحت مفارز مركز المحافظة في الإطاحة بشبكة إجرامية مؤلفة من أربعة متهمين، وضُبط بحوزتهم أسلحة وأدوات تعاطٍ ومبالغ مالية.وأكد الوطني في بيانه، إيداع جميع المتهمين لدى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مشدداً على استمرار عمليات الجهاز في ملاحقة شبكات الجريمة المنظمة وتجارة السموم لحماية الأمن المجتمعي.