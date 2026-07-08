اندلاع حريق داخل نادي الحقوقيين في بغداد

وقال المصدر في تصريح للسومرية نيوز، انه "توجهت فرق الدفاع المدني، إلى موقع حادث حريق كبير اندلع داخل نادي الحقوقيين في بالعاصمة ، لمكافحة النيران والسيطرة عليها.وتعمل فرق الإطفاء على احتواء الحريق ومنع امتداده إلى الأماكن المجاورة، فيما لم تُعرف حتى الآن أسباب اندلاعه أو حجم الأضرار الناجمة عنه.