عمليات بغداد تكشف حصيلة واجباتها.. اعتقالات وضبط مخالفات خطيرة

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "مفارزها ألقت القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم شخص انتحل صفة ضابط، فيما ضبطت بحوزة آخرين 56 بطاقة "ماستر "، و48 جواز سفر، و16 لوحة تسجيل مرورية، و20 باجا، إضافة إلى أربع طائرات "درون" من دون تخويل رسمي".وأضافت أن "العمليات أسفرت أيضا عن ضبط أسلحة وأعتدة غير مرخصة، فضلا عن حجز عدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية"، مشيرة الى أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار إنفاذ القانون والحفاظ على المنجز الأمني المتحقق في عموم مناطق العاصمة".