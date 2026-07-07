اغلاق معمل لإنتاج المشروبات الغازية مخالفاً للشروط الصحية في الزعفرانية

وذكرت القيادة في بيان، أن "الإجراء جاء حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، وبالتزامن مع الاستعدادات الجارية لتأمين زيارة الأربعين، ضمن واجبات (241285) الخاصة بمتابعة وتدقيق المصانع والمعامل المخالفة وغير المجازة".وأضافت أن "اللجنة وبالاشتراك مع مفارز من وزارة البيئة/مديرية بيئة ، وجهاز الأمن الوطني/الأمن الاقتصادي، ومركز شرطة بيئة ، تمكنت من غلق المعمل بعد رصد مخالفته للشروط والضوابط الصحية والبيئية".وأكدت "استمرار حملات التفتيش والرقابة على المصانع والمعامل، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يسهم في حماية العامة وتأمين متطلبات الزيارة الأربعينية".