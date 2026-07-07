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اغلاق معمل لإنتاج المشروبات الغازية مخالفاً للشروط الصحية في الزعفرانية
أمن
2026-07-07 | 11:29
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
510 شوهد
أعلنت
قيادة عمليات بغداد
، اليوم الثلاثاء، غلق معمل لإنتاج المشروبات الغازية في
منطقة الزعفرانية
بجانب
الرصافة
، لمخالفته الضوابط والشروط الصحية والبيئية.
وذكرت القيادة في بيان، أن "الإجراء جاء حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، وبالتزامن مع الاستعدادات الجارية لتأمين زيارة الأربعين، ضمن واجبات
لجنة الأمر الديواني
(241285) الخاصة بمتابعة وتدقيق المصانع والمعامل المخالفة وغير المجازة".
وأضافت أن "اللجنة وبالاشتراك مع مفارز من وزارة البيئة/مديرية بيئة
بغداد
، وجهاز الأمن الوطني/الأمن الاقتصادي، ومركز شرطة بيئة
الرصافة
، تمكنت من غلق المعمل بعد رصد مخالفته للشروط والضوابط الصحية والبيئية".
وأكدت
قيادة عمليات بغداد
"استمرار حملات التفتيش والرقابة على المصانع والمعامل، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يسهم في حماية
الصحة
العامة وتأمين متطلبات الزيارة الأربعينية".
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