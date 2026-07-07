العراق يستكمل استعداداته لمراسم تشييع جثمان السيد الخامنئي في النجف وكربلاء

وذكرت اللجنة في بيان، أن "المؤتمرين حضرهما كل من الدكتور ، والفريق أول الركن الدكتور ، نائب ، حيث جرى بحث الترتيبات النهائية والتنسيق بين الجهات الأمنية والخدمية والتنظيمية".وأضافت أن "الاجتماعين تضمنا إيجازاً من القادة الأمنيين والجهات المعنية بشأن الخطط المرسومة، وآليات توزيع المهام والمسؤوليات، بما يضمن تنفيذ المراسم وفق الخطط المعدة".وأكدت اللجنة "أهمية تكامل الخطط الأمنية والتنظيمية والخدمية، كما ناقشت التوقيتات الخاصة بالمراسم، وأماكن التشييع في محافظتي وكربلاء، إلى جانب آليات تنظيم حركة المشاركين ومسارات النعش وانسيابية توافد المعزين".وشددت اللجنة، في ختام اجتماعاتها، على ضرورة الالتزام بالإجراءات والتوجيهات التنظيمية لضمان سير المراسم وفق ما هو مخطط له.