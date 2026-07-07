تفاصيل المشاجرة بين حماية نائب ومواطنين في بغداد

وقال المصدر لـ ، ان "مشاجرة واطلاق نار متبادل حصل بين حماية احد النواب مع عدد من الاشخاص نتيجة خلاف ضمن منطقة الطي في جانب ببغداد، ما اسفر عن اصابة منتسب بالحشد الشعبي خلال استراحته تم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج".وأضاف ان "قوة امنية طوقت المكان واعتقلت 15 شخصا من الطرفين وايداعهم التوقيف وفق اجراءات أصولية".