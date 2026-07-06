دورية كويتية تحتجز 5 صيادين عراقيين في المياه الإقليمية

وتشير الأنباء الأولية إلى أنه تم اقتيادهم إلى الجانب ، دون وجود أي اتصال بهم حتى الآن.ولم تتضح حتى الآن ملابسات الحادث بشكل كامل، كما لم تصدر الجهات الرسمية أي بيان حول أسباب الاحتجاز أو ظروف إطلاق النار.