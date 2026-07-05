اعتقال أطراف مشاجرة مسلحة في الكاظمية وإصابة ثلاثة أشخاص

وذكرت القيادة في بيان، ورد لـ ، أن "مفارز ، بالاشتراك مع قاطع نجدة ، تمكنت من إلقاء القبض على جميع أطراف مشاجرة عائلية استخدمت فيها العيارات النارية والآلات الجارحة، بعد ورود بلاغ عن الحادث".وأضافت أن "القوات الأمنية سارعت إلى مكان الحادث، وتمكنت من السيطرة على الموقف وضبط السلاح المستخدم، وفق الإجراءات القانونية المعتمدة".وأشارت إلى أن "المشاجرة أسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة نتيجة استخدام الآلات الحادة، حيث جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج".وأكدت القيادة أنه "تم توقيف المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أصولياً، فيما أحيلت القضية إلى الجهات التحقيقية المختصة لاستكمال التحقيق وكشف ملابسات الحادث".