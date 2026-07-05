شرطة أربيل تصدر توضيحا بشأن وفاة "تيكتوكر"

أصدرت مديرية شرطة ، الأحد، توضيحا بشأن وفاة "تيكتوكر" في المدينة.

وقالت المديرية في التوضيح، "بخصوص حادثة وفاة امرأة في إحدى المجمعات السكنية بمدينة يوم الجمعة المصادف (٢٠٢٦/٧/٣)، سارعت قواتنا في مديرية شرطة بالتوصل فوراً إلى مكان الحادث".

وأضاف البيان "تبين أن المرأة قد ألقت بنفسها من الطابق الرابع مما أدى إلى وفاتها"، مردفا "بعد متابعة دقيقة وتحقيقات مكثفة من قبل قواتنا، تم إلقاء القبض على شقيقة الضحية بأمر من قاضي تحقيق عينكاوة، وفقاً للمادة (٤٠٨) من قانون العقوبات العراقي. الموقوفة حالياً رهن التحقيق، وتم فتح ملف قضائي بالحادثة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت قبل يومين، خبرا يفيد بالعثور على تيكتوكر مقتولة داخل شقة سكنية في .