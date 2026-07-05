ضربات جديدة تستهدف أوكار "داعش" في كركوك

وذكر بيان للخلية، انه "إلحاقاً ببياننا الصادر يوم أمس 4 تموز 2026، بشأن الضربات الجوية التي نفذتها طائرات ، والتي استهدفت ما تبقى من أوكار ومخابئ العصابات الإرهابية المنهزمة في الحدود الفاصلة بين المركز والإقليم من جهة قضاء الدبس ، فقد خرجت قوة لتفتيش المكان المستهدف، وأثناء هذه العملية حصل اشتباكٌ مما أدى إلى استشهاد ضابطٍ برتبة ملازم أول من رجال ، كما تم قَتْلُ عنصرٍ إرهابي".وأضاف انه "وبناءً على ذلك، ونتيجةً للتخطيط والتنسيق العالي والمشترك مع خلية الاستهداف في ، واستكمالاً للجهد الاستخباري المكثف، وفي تمام الساعة 10:45 من صباح اليوم الأحد، جدد صقور الجو الأبطال صولاتهم بحسم وقوة، حيث نفذت طائرات F-16 العراقية ثلاث ضربات جوية ناجحة ودقيقة، استهدفت ما تبقى من أوكار ومخابئ العصابات الإرهابية المنهزمة في المناطق ذاتها".وجاءت هذه الضربات المتتالية - وفق البيان - "استناداً إلى المعلومات الاستخبارية الدقيقة المؤكدة من العراقي، وبتعاون ميداني وثيق مع رجال جهاز مكافحة الإرهاب الشجعان، والأبطال في قيادة قوات الكوماندوز في الإقليم، لتدمير ملاذات الإرهاب بالكامل في تلك المنطقة".