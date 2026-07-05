ضربات جديدة تستهدف أوكار "داعش" في كركوك

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الزيدي يدعو المواطنين للإخبار عن "أموال الفساد" ويوجه بنسبة للمخبرين
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

ضربات جديدة تستهدف أوكار "داعش" في كركوك

ترندات

2026-07-05 | 08:22 2026-07-05T08:22:10+00:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram

ضربات جديدة تستهدف أوكار "داعش" في كركوك

174 شوهد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، تنفيذ ضربات جديدة استهدفت أوكار داعش الإرهابي في كركوك.

وذكر بيان للخلية، انه "إلحاقاً ببياننا الصادر يوم أمس 4 تموز 2026، بشأن الضربات الجوية التي نفذتها طائرات f-16، والتي استهدفت ما تبقى من أوكار ومخابئ العصابات الإرهابية المنهزمة في الحدود الفاصلة بين المركز والإقليم من جهة قضاء الدبس ، فقد خرجت قوة لتفتيش المكان المستهدف، وأثناء هذه العملية حصل اشتباكٌ مما أدى إلى استشهاد ضابطٍ برتبة ملازم أول من رجال جهاز مكافحة الإرهاب، كما تم قَتْلُ عنصرٍ إرهابي".

وأضاف انه "وبناءً على ذلك، ونتيجةً للتخطيط والتنسيق العالي والمشترك مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، واستكمالاً للجهد الاستخباري المكثف، وفي تمام الساعة 10:45 من صباح اليوم الأحد، جدد صقور الجو الأبطال صولاتهم بحسم وقوة، حيث نفذت طائرات F-16 العراقية ثلاث ضربات جوية ناجحة ودقيقة، استهدفت ما تبقى من أوكار ومخابئ العصابات الإرهابية المنهزمة في المناطق ذاتها".

وجاءت هذه الضربات المتتالية - وفق البيان - "استناداً إلى المعلومات الاستخبارية الدقيقة المؤكدة من جهاز المخابرات الوطني العراقي، وبتعاون ميداني وثيق مع رجال جهاز مكافحة الإرهاب الشجعان، والأبطال في قيادة قوات الكوماندوز في الإقليم، لتدمير ملاذات الإرهاب بالكامل في تلك المنطقة".
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
الباب الشرقي - الحلقة ٧٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-05
Play
الباب الشرقي - الحلقة ٧٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-05
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-04
Play
العراق في دقيقة 04-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-04
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-04
Play
نشرة ٤ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-04
علناً
Play
علناً
الدولة في مواجهة الفساد - علناً م٥ - الحلقة ٥ | الموسم ٥
16:15 | 2026-07-02
Play
الدولة في مواجهة الفساد - علناً م٥ - الحلقة ٥ | الموسم ٥
16:15 | 2026-07-02
الطريق الى الكأس
Play
الطريق الى الكأس
مقاعد الدور ثمن النهائي لكأس العالم - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٤ | 2026
15:00 | 2026-07-02
Play
مقاعد الدور ثمن النهائي لكأس العالم - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٤ | 2026
15:00 | 2026-07-02
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-02
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-02
Live Talk
Play
Live Talk
الوعي الاجتماعي أساس بناء مجتمع أكثر تماسك - Live Talk م٢ - الحلقة ٦٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-02
Play
الوعي الاجتماعي أساس بناء مجتمع أكثر تماسك - Live Talk م٢ - الحلقة ٦٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-02
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الفنان باسل العزيز - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٥ | season 2
16:15 | 2026-07-01
Play
الفنان باسل العزيز - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٥ | season 2
16:15 | 2026-07-01
عشرين
Play
عشرين
الفجر والمعتقلين العشر! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٣ | الموسم 5
15:15 | 2026-06-30
Play
الفجر والمعتقلين العشر! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٣ | الموسم 5
15:15 | 2026-06-30
استديو Noon
Play
استديو Noon
استديو نون 29-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-29
Play
استديو نون 29-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-29
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
الباب الشرقي - الحلقة ٧٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-05
Play
الباب الشرقي - الحلقة ٧٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-05
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-04
Play
العراق في دقيقة 04-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-04
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-04
Play
نشرة ٤ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-04
علناً
Play
علناً
الدولة في مواجهة الفساد - علناً م٥ - الحلقة ٥ | الموسم ٥
16:15 | 2026-07-02
Play
الدولة في مواجهة الفساد - علناً م٥ - الحلقة ٥ | الموسم ٥
16:15 | 2026-07-02
الطريق الى الكأس
Play
الطريق الى الكأس
مقاعد الدور ثمن النهائي لكأس العالم - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٤ | 2026
15:00 | 2026-07-02
Play
مقاعد الدور ثمن النهائي لكأس العالم - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٤ | 2026
15:00 | 2026-07-02
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-02
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-02
Live Talk
Play
Live Talk
الوعي الاجتماعي أساس بناء مجتمع أكثر تماسك - Live Talk م٢ - الحلقة ٦٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-02
Play
الوعي الاجتماعي أساس بناء مجتمع أكثر تماسك - Live Talk م٢ - الحلقة ٦٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-02
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الفنان باسل العزيز - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٥ | season 2
16:15 | 2026-07-01
Play
الفنان باسل العزيز - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٥ | season 2
16:15 | 2026-07-01
عشرين
Play
عشرين
الفجر والمعتقلين العشر! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٣ | الموسم 5
15:15 | 2026-06-30
Play
الفجر والمعتقلين العشر! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٣ | الموسم 5
15:15 | 2026-06-30
استديو Noon
Play
استديو Noon
استديو نون 29-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-29
Play
استديو نون 29-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-29

اخترنا لك
الحشد ينشر تفاصيل مسار موكب تشييع السيد الخامنئي في كربلاء المقدسة (فيديو)
06:53 | 2026-07-05
بالفيديو.. اول موكب حسيني يبدأ بالسير الى كربلاء
05:42 | 2026-07-03
بدعوة من السيد الصدر.. انطلاق وقفة سلمية واسعة دعماً لجهود مكافحة الفساد (صور)
05:21 | 2026-07-03
البنزين "المحسن" شحيح في محطات وقود الانبار.. فيديو
03:29 | 2026-07-01
استرداد 19 مليار تعود للخطوط الجوية.. فيديو
15:23 | 2026-06-30
صدور حكم على النائبة عالية نصيف.. فيديو
15:02 | 2026-06-30

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.