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ضربات جديدة تستهدف أوكار "داعش" في كركوك
ترندات
أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، تنفيذ ضربات جديدة استهدفت أوكار داعش الإرهابي في كركوك.
2026-07-05 | 08:22
2026-07-05T08:22:10+00:00
Alsumaria Tv
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ضربات جديدة تستهدف أوكار "داعش" في كركوك
174 شوهد
أعلنت خلية
الإعلام الأمني
، اليوم الأحد، تنفيذ ضربات جديدة استهدفت أوكار
داعش
الإرهابي في
كركوك
.
وذكر بيان للخلية، انه "إلحاقاً ببياننا الصادر يوم أمس 4 تموز 2026، بشأن الضربات الجوية التي نفذتها طائرات
f-16
، والتي استهدفت ما تبقى من أوكار ومخابئ العصابات الإرهابية المنهزمة في الحدود الفاصلة بين المركز والإقليم من جهة قضاء الدبس ، فقد خرجت قوة لتفتيش المكان المستهدف، وأثناء هذه العملية حصل اشتباكٌ مما أدى إلى استشهاد ضابطٍ برتبة ملازم أول من رجال
جهاز مكافحة الإرهاب
، كما تم قَتْلُ عنصرٍ إرهابي".
وأضاف انه "وبناءً على ذلك، ونتيجةً للتخطيط والتنسيق العالي والمشترك مع خلية الاستهداف في
قيادة العمليات المشتركة
، واستكمالاً للجهد الاستخباري المكثف، وفي تمام الساعة 10:45 من صباح اليوم الأحد، جدد صقور الجو الأبطال صولاتهم بحسم وقوة، حيث نفذت طائرات F-16 العراقية ثلاث ضربات جوية ناجحة ودقيقة، استهدفت ما تبقى من أوكار ومخابئ العصابات الإرهابية المنهزمة في المناطق ذاتها".
وجاءت هذه الضربات المتتالية - وفق البيان - "استناداً إلى المعلومات الاستخبارية الدقيقة المؤكدة من
جهاز المخابرات الوطني
العراقي، وبتعاون ميداني وثيق مع رجال جهاز مكافحة الإرهاب الشجعان، والأبطال في قيادة قوات الكوماندوز في الإقليم، لتدمير ملاذات الإرهاب بالكامل في تلك المنطقة".
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