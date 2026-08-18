ذوو المنتسب الركابي يروون للسومرية: نجلنا عذب حتى الموت بعد كشفه سرقة بمستودع الأسلحة

وقال نجل المنتسب لـ ، ان "والدي هو مسؤول مستودع الأسلحة، حيث كشف عن حصول سرقة في المستودع"، مبينا انه "تم تعذيبه لعدة أيام حتى توفي".وتابع "وجدنا يده مكسورة واثار التعذيب واضحة على جثته".فيما ناشد والده ووزير الدفاع ورئيس اركان الجيش بـ"انصاف حق ابننا واعتباره شهيدا ومحاسبة من قام بتعذيبه"، مشيرا الى ان "هناك شهود على حادثة تعذيبه".