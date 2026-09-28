سائقون يوجهون رسالة شكر للزيدي والوائلي بعد الإفراج عنهم من سوريا (فيديو)

وقال السائقون في رسالتهم: "نشكر علي فالح على جهوده ومتابعته لوضعنا بعد أن كنا عالقين في ، كما نشكر رئيس هيئة المنافذ الحدودية على جهوده، ووصولنا إلى بلدنا سالمين".وكانت هيئة المنافذ الحدودية أعلنت، أمس الأحد، نجاح جهودها في إطلاق سراح 59 سائقًا عراقيًا كانوا محتجزين داخل الأراضي السورية، فضلًا عن إلغاء الغرامات المالية المترتبة بحقهم نتيجة مخالفات سابقة.وذكر إعلام المنافذ في بيان أن الخطوة جاءت بناءً على توجيهات مباشرة من رئيس علي فالح الزيدي، لمتابعة أوضاع السائقين العراقيين في الخارج وتذليل العقبات التي تواجههم أثناء أداء عملهم.وأضاف البيان أن رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق الوائلي أجرى، على إثر التوجيهات، اتصالات مكثفة وتنسيقًا مباشرًا مع رئيس للمنافذ والجمارك السورية بدوي، بهدف تسوية الملف ومعالجة المخالفات القانونية التي أدت إلى احتجاز السائقين.وأشار إلى أن المباحثات الثنائية بين الجانبين أسفرت عن الاستجابة والإفراج عن جميع السائقين وإسقاط الغرامات المالية المترتبة بذمتهم، بما يعكس متابعة لأوضاع مواطنيها والتنسيق مع الجهات المختصة في الجمهورية العربية السورية.