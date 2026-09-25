في بغداد.. خلاف على خرطوم ماء "صوندة" يخلف قتيلين وجرحى بينهم طفل (فيديو)

وقال المراسل ان "خلافاً بين جارين على خرطوم ماء "صوندة" في منطقة أبو شمع بقضاء ، جنوبي ، تطور إلى مشادة كلامية، قبل أن يقدم أحدهما على سحب سلاحه من منزله وإطلاق النار على الموجودين".وأضاف أن "إطلاق النار أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة"، مبيناً أن "الضحايا تدخلوا لتهدئة الوضع بين الجارين".وأشار إلى أن "مطلق النار لاذ بالفرار عقب الحادث، فيما أعلنت لاحقاً إلقاء القبض عليه، إلى جانب شخص آخر كان برفقته".