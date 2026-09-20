صور أولية لانفجار أربيل

– امني

تنشر نيوز، صورا أولية للانفجار الذي وقع قرب .

ووفقا لمصدر امني ان "دوي الانفجار سمع في عدد ممن مناطق المدنية"، مشيرا الى ان "طبيعة الانفجار لم تعرف حتى الان".

وتظهر الصورة ادناه أعمدة الدخان وهي تتصاعد من المناطق القريبة من التفجير.