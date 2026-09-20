الشرطة النهرية تنتشل جثة غريق شمالي البصرة (فيديو)

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السومرية نيوز – أمن



أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بأن مفارز الشرطة النهرية في محافظة البصرة تمكنت من انتشال جثة غريق في منطقة المسحب ضمن قضاء الهارثة شمالي المحافظة.