على متنها عراقيون.. خوف وهلع داخل طائرة إيرانية تهبط اضطراريا في مشهد

ووفقا لمقطع الفيديو فأن حالة من الهلع والخوف والذعر حدثت داخل طائرة تابعة لإحدى شركات الطيران الإيرانية بعد تعرض الطائرة لاضطراب شديد أدى إلى تضرر وتكسر أجزاء من المقصورة الداخلية، فيما اكد ناشطون ان من بين الركاب عراقيون.فيما اكدت وسائل اعلام إيرانية ان "طائرة 737 تابعة لشركة سپهران هبطت اضطراريا في مشهد، بعدما كانت في رحلة إلى كرمانشاه"، مبينة ان "الطائرة حصل فيها خلل بإحدى عجلاتها واحتمال حصول أضرار في المحرك بعد الإقلاع".وأعلن قائد الطائرة "حالة الطوارئ، ليقرر إعادة الطائرة إلى ، حيث هبطت بسلام".وتابعت وسائل الاعلام انه "عقب الحادث، أُغلق المدرج 31 الأيسر في مطار مشهد مؤقتاً، وسط احتمال حدوث تأخيرات أو تغييرات في جدول بعض الرحلات الجوية القادمة والمغادرة".