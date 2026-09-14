"تفضل الله وياك".. مشادة كلامية بين النائب رفيق الصالحي ووكيل وزير الصناعة

وتصاعدت حدة المشادة حتى وجّه النائب الصالحي كلامه لوكيل الوزارة، قائلاً بعبارة حاسمة: "ما عاجبك تفضل الله وياك"، طالباً منه مغادرة موقع المعمل، قبل أن يتدخل عدد من الحاضرين والكوادر الفنية لاحتواء التوتر وإنهاء السجال.ولم يصدر أي بيان توضيحي من قبل الأطراف المعنية يبيّن تفاصيل الحادثة وملابساتها.