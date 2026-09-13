بالفيديو.. زائر غير مرحب به يدخل العراق

– محلي

تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لموجة ترابية وهي تدخل مدينة من جهة .

ووفقا لمقطع الفيديو فان العاصفة كبيرة وغطت سماء المنطقة بالكامل، وسط توقعات بان تتجه العاصفة الى باقي المحافظات العراقية.