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في احدى مناطق بغداد.. الدهن والكاز والنفط تخرج من صنابير المياه (فيديو)
ترندات
السومرية نيوز – محلي
ناشد أبناء منطقة رئاسة العبيدي في بغداد، اليوم السبت، الجهات المعنية بالتدخل وإيجاد حل لمشكلة تلوث المياه في المنطقة.
2026-09-12 | 07:09
2026-09-12T07:09:50+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
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في احدى مناطق بغداد.. الدهن والكاز والنفط تخرج من صنابير المياه (فيديو)
749 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
ناشد أبناء منطقة رئاسة
العبيدي
في
بغداد
، اليوم السبت، الجهات المعنية بالتدخل وإيجاد حل لمشكلة تلوث المياه في المنطقة.
وقال احد أبناء المنطقة لـ
السومرية نيوز
، ان "المياه الواصلة الى المنطقة فيها الدهن والكاز والنفط"، مبينا "تركنا هذه المياه ونعتمد على ما نشتريه من الأسواق".
وأضاف "خاطبنا مديرية الاسالة ومختار المنطقة للتحرك، الا انه لا توجد حلول"، متسائلا "اين نذهب؟".
فيما قال مواطن اخر من سكنة المنطقة لـ
السومرية
نيوز، ان "اليماه فيه دهن خام والجهات المسؤولة لا تتدخل لحل المشكلة"، مشيرا الى "اننا ندفع جباية المياه وهذا ما يصلنا".
وبين ان "هذه المياه تتسبب امراضا منها الطفح الجليدي إضافة الى الرائحة الكريهة"، لافتا الى ان "غالبية ساكني هذه المنطقة تتركوها بسبب المياه الملوثة".
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