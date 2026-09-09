مشاهد للناقلة النفطية المستهدفة في المياه الإقليمية العراقية

وتُظهر المشاهد الأضرار التي لحقت بالناقلة، التي كانت تنقل زيت الوقود وترفع علم جمهورية ، فيما تواصل الجهات المختصة إجراءاتها للتحقق من ملابسات الحادث ومصدر الإصابة.وكانت قد أكدت عدم تسجيل إصابات بين أفراد طاقم السفينة وعدم حدوث تسرب من حمولتها إلى المياه، مع عزل الناقلة وإخضاعها للمراقبة المستمرة.