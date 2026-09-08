بداره 94 سنداً وأموال وذهب.. ضبط مدير أملاك بلدية تكريت بتهمة التلاعب بالأراضي

وأشارت الهيئة، في بيان، الى أنَّ "أعمال التحرّي والتحقيق قادت إلى الكشف عن اتفاق عددٍ من المُعقِّبين مع مُوظَّفين في بلديَّة على شراء وصولات معاملات المواطنين المُتقدِّمين للحصول على قطع أراضٍ، ومن ثمَّ إدخالها ضمن محاضر التوزيع وبيع الأراضي واقتسام مبالغها فيما بينهم".وأضافت إنَّ "الفريق، بعد تمكنه من تنفيذ أمر القبض الصادر بحقِّ مدير قسم الأملاك في مُديريَّة بلديَّة تكريت، قام بضبط (٩٤) سند عقارٍ باسم المُديريَّة في داره، لافتةً إلى أنَّ التحقيقات الأوليَّة أظهرت استخدام المُتَّهم تلك السندات في المتاجرة وإدخالها ضمن محاضر وجبات توزيع الأراضي بالاتفاق مع مُعقِّبين".وأردفت إنَّ "عمليَّة تفتيش دار المُتَّهم أسفرت أيضاً عن ضبط عددٍ من وصولات تسلُّم معاملاتٍ تعود لمواطنين، ومبالغ ماليَّةٍ بالدينار العراقيّ والدولار الأمريكيّ، فضلاً عن سيَّارةٍ حديثةٍ وأسلحةٍ خفيفةٍ ومجموعةٍ من المصوغات الذهبيَّة".وفي سياق ذي صلةٍ، "نفَّذ الفريق أمر قبضٍ بحقِّ مُتَّهمٍ آخر يعمل مُوظَّفاً في قسم الأملاك، وضبط في داره عجلة حديثة، فضلاً عن مجموعةٍ من الأوليَّات والوثائق الخاصَّة ببلديَّة تكريت احتفظ بها في منزله، تمثَّلت بمعاملات تخصيص أراضٍ لمواطنين وبيانات نقل ملكيَّة، مُنوّهةً بتنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ بالعمليَّتين، وعرضها بصحبة المُتَّهمينِ والمبرزات المضبوطة على قاضي المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهما على ذمَّة التحقيق وفق أحكام المادة (٢٨٩/ ٢٩٨)".