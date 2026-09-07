8 ظواهر فلكية ساحرة في أيلول 2026

6–7 أيلول | القمر يلتقي المريخيظهرهلال القمر قريباً من المريخ قبل الفجر فوق الأفق الشرقيوبعد نحو 90 دقيقة يظهر المشتري خلفهما8 أيلول | القمر يجاور المشترييواصل القمر رحلته ويلتقي بالمشتريفي مشهد لافت قبل11–12 أيلول | ليلة مثالية لرصد النجوميتزامن القمر الجديد مع سماء شديدة الظلمة،ما يتيح فرصة أفضل لرؤية والمجراتوالسدم من الأماكن البعيدة عن أضواء المدن.14 أيلول | القمر والزهرةالقمر يظهر قريباً من كوكب الزهرة فوق الأفق الغربيبعد غروب الشمس مباشرة18 أيلول | الزهرة في أقصى سطوعهيبلغ كوكب الزهرة ذروة سطوعه خلال ظهوره المسائي لعام 2026،ويظهر بعد غروب الشمس إلى جانب عطارد.22 أيلول | الاعتدال الخريفييبدأ الخريف فلكياً في نصف الكرة الشمالي،ويتزامن الاعتدال مع ظروف قد تزيد فرصظهور الشفق القطبي في بعض المناطق.25 أيلول | المريخ وتوأما الجوزاءيشكل المريخ مع وبولوكس مثلثاً سماوياً مميزاًفي السماء الشرقية قبل الفجر.26 أيلول | قمر الحصاد وزحليكتمل القمر ويظهر برفقة زحل طوال الليلويُفضّل رصده عند الشروق أو الغروبللاستمتاع بمشهد أكثر إشراقاً بصرياًأندروميدا طوال أيلولأقرب مجرة رئيسية إلى درب ،ويمكن رؤيتها بالعين المجردة من الأماكن المظلمةأي ظاهرة تنتظرون مشاهدتها؟احفظوا التواريخ واستعدوا لمراقبة سماء أيلول!