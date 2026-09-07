8 ظواهر فلكية ساحرة في أيلول 2026

6–7 أيلول | القمر يلتقي المريخ
يظهرهلال القمر قريباً من المريخ قبل الفجر فوق الأفق الشرقي
وبعد نحو 90 دقيقة يظهر المشتري خلفهما
8 أيلول | القمر يجاور المشتري
يواصل القمر رحلته ويلتقي بالمشتري
في مشهد لافت قبل شروق الشمس
11–12 أيلول | ليلة مثالية لرصد النجوم
يتزامن القمر الجديد مع سماء شديدة الظلمة،
ما يتيح فرصة أفضل لرؤية درب التبانة
والمجرات
والسدم من الأماكن البعيدة عن أضواء المدن.
14 أيلول | القمر والزهرة
هلال
القمر يظهر قريباً من كوكب الزهرة فوق الأفق الغربي
بعد غروب الشمس مباشرة
18 أيلول | الزهرة في أقصى سطوعه
يبلغ كوكب الزهرة ذروة سطوعه خلال ظهوره المسائي لعام 2026،
ويظهر بعد غروب الشمس إلى جانب عطارد.
22 أيلول | الاعتدال الخريفي
يبدأ الخريف فلكياً في نصف الكرة الشمالي،
ويتزامن الاعتدال مع ظروف قد تزيد فرص
ظهور الشفق القطبي في بعض المناطق.
25 أيلول | المريخ وتوأما الجوزاء
يشكل المريخ مع كاستور
وبولوكس مثلثاً سماوياً مميزاً
في السماء الشرقية قبل الفجر.
26 أيلول | قمر الحصاد وزحل
يكتمل القمر ويظهر برفقة زحل طوال الليل
ويُفضّل رصده عند الشروق أو الغروب
للاستمتاع بمشهد أكثر إشراقاً بصرياً
أندروميدا طوال أيلول
أقرب مجرة رئيسية إلى درب التبانة
،
ويمكن رؤيتها بالعين المجردة من الأماكن المظلمة
أي ظاهرة تنتظرون مشاهدتها؟
احفظوا التواريخ واستعدوا لمراقبة سماء أيلول!