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فيضان الهيمالايا على حدود نيبال والصين.. كيف تحولت المياه إلى موجة مدمرة؟
بالفيديو
اجتاحت موجة فيضان ضخمة مناطق على الحدود بين نيبال والصين، وجرفت في طريقها قرى وجسورًا وطرقًا ومنشآت عدة.
2026-08-27 | 03:17
2026-08-27T03:17:21+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/75/منى-بركات
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فيضان الهيمالايا على حدود نيبال والصين.. كيف تحولت المياه إلى موجة مدمرة؟
276 شوهد
اجتاحت موجة فيضان ضخمة مناطق على الحدود بين نيبال والصين، وجرفت في طريقها قرى وجسورًا وطرقًا ومنشآت عدة.
وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة مياهًا هائلة تندفع بسرعة داخل الوديان، حاملة معها الصخور والطين والحطام.
لكن السؤال الأبرز: من أين جاءت كل هذه المياه؟
بدأت الكارثة بانهيار كميات ضخمة من الجليد والصخور في منطقة مرتفعة من
الهيمالايا
، وسقطت الكتلة باتجاه مجرى النهر.
ومع تراكم الصخور والجليد والطين، تشكل سد طبيعي أغلق جزءًا من مجرى النهر.
وبدأت المياه تتجمع خلفه، ومع استمرار تدفق النهر ارتفع منسوبها وزاد الضغط على الحاجز. ثم حدث ما كان أخطر من
الانهيار
نفسه.
لم يكن هذا السد مبنيًا بالخرسانة، بل تشكل بشكل مفاجئ من الصخور والجليد والحطام.
ومع تراكم المياه، لم يعد الحاجز قادرًا على تحمل الضغط، فانهار واندفعت الكمية الهائلة من المياه دفعة واحدة.
ولأن المياه كانت تحمل معها الصخور والطين والأشجار والحطام، تحولت إلى موجة فيضان مدمرة بدت في بعض المقاطع وكأنها تسونامي داخل النهر.
واندفعت الموجة نحو المناطق الواقعة أسفل النهر، حيث توجد القرى والطرق والجسور.
هل تسبب
زلزال
بالكارثة؟
في بداية تداول الأخبار، قيل إن زلزالًا ربما تسبب في انهيار الصخور والجليد.
لكن التحليلات الزلزالية اللاحقة أشارت إلى أن الحركة التي رُصدت كانت مرتبطة بالانهيار الجليدي والصخري وتدفق الحطام، وليس بالضرورة نتيجة زلزال مستقل سبق الكارثة.
قرى وجسور اختفت تحت المياه
مع وصول الفيضان إلى المناطق المأهولة، تعرضت قرى ومنشآت لأضرار كبيرة، فيما جرفت المياه سيارات وأشجارًا وأجزاء من المباني.
كما انهارت جسور وتضررت طرق رئيسية، ووصلت الأضرار إلى معبر راسوا غادي الحدودي بين نيبال والصين، ما أثر في حركة النقل والعبور.
وأسفرت الكارثة عن سقوط قتلى، فيما بقي مئات الأشخاص في عداد المفقودين، وسط صعوبات كبيرة تواجه فرق الإنقاذ بسبب انهيار الطرق والجسور وتراكم الصخور والطين.
ورغم انحسار المياه في بعض المناطق، لا يزال خطر حدوث فيضانات جديدة قائمًا، إذ يمكن لأي انهيار جبلي جديد أن يسد مجرى النهر ويشكل حاجزًا آخر تتجمع خلفه المياه.
ما حدث في الهيمالايا يوضح كيف يمكن لانهيار واحد في منطقة جبلية مرتفعة أن يتحول خلال وقت قصير إلى
كارثة
واسعة:
جليد وصخور سدت النهر، ومياه تجمعت خلفها، ثم حاجز انهار وأطلق موجة جرفت كل ما اعترض طريقها.
المحرر
منى بركات
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