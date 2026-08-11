شروط ومساحات العقارات المشمولة بالتقديم على قروض الاسكان

ألا تقل حصة طالب القرض في العقار عن 100 للبناء.في حالة إضافة بناء، ألا تقل مساحة الوحدة السكنية عن 65 متراً مربعاً.تقديم سند العقار (نموذج 25 طابو).تقديم خارطة تثبيت الحدود مختومة بختم .تقديم إجازة بناء أصلية مع الخريطة.إذا كان العقار مشاعاً، يجب تقديم مرتسم هندسي من مكتب هندسي مجاز يحدد جهة طالب القرض (أيمن/وسط/أيسر).تقديم المستمسكات الشخصية للمقترض وزوجته.بالنسبة لغير الموظفين، تقديم تعهد دائرة الكفيل والمستمسكات الشخصية للكفيل.عند التقديم الأولي، يُطلب رفع 3 مستمسكات فقط: البطاقة الموحدة، إجازة البناء، وسند العقار (25 طابو).يجب تهيئة المستمسكات وتصويرها مسبقاً لرفعها إلكترونياً عند فتح الرابط.التقديم يكون من 23 إلى 26 آب 2026، ابتداءً من الساعة 10 صباحاً، وبحسب حصة كل محافظة.التقديم لا يعني النهائي؛ إذ تخضع الطلبات للتدقيق والتحقق من صحة البيانات