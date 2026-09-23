مبتكر من واسط يحول الخردة الى صناعات.. فيديو

مبتكر عراقي يصنع طائرة وسيارة ونماذج دفاعية من قطع الحديد المهملة



تمكن مبتكر عراقي من قضاء النعمانية بمحافظة من تحويل قطع الحديد المهملة والأجزاء المتروكة إلى نماذج صناعية بينها طائرة وسيارة ونماذج دفاعية وذلك بعد نحو عشرة أعوام من العمل والتجربة.. تفاصيل القصة يرويها لنا مراسل في التقرير اعلاه.